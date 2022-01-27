Milli Güvenlik Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

MGK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.

MGK'da ana gündem maddeleri Ermenistan ile yeni dönemdeki ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya gerilimi ve terörle mücadele olacak.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak.

Masada ayrıca Libya, İsrail ve Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili gelişmeler de olacak. .