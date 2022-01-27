DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İran devlet televizyonu siber saldırıya uğradı
Karda mahsur kalıp camiye sığınan İsrailli haham yaşadıklarını anlattı
Banka kredi faizleri düşecek mi? Konut kredisi faizi düştü mü? Güncel banka kredi faiz oranları
Kar nedeniyle yapılan kazaları trafik sigortası karşılıyor mu?
Gannuşi: Tunus devriminin anayasasına 'darbe' yapıldı
Zonguldak-İstanbul yolu kapalı mı? Zonguldak-İstanbul yolu açıldı mı?
JP Morgan'dan Türkiye açıklaması: Merkez Bankası'nın eli rahatladı
THY’nin yeni başkanı belli oldu
JP Morgan'dan Türkiye açıklaması: Merkez Bankası'nın eli rahatladı
Golyat kimdir? Golyat nedir? Golyat gerçekte var mı?
JP Morgan'dan Türkiye açıklaması: Merkez Bankası'nın eli rahatladı
Milli Güvenlik Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu nasıl öldü? Ece Erken'in eşi neden öldürüldü?
Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı
Fettah Dahak kimdir? Yalnız Kurt Fettah Dahhak'ı kim oynuyor? Dahhak ne demek?

TIMETURK / GÜNDEM / Milli Güvenlik Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

1 Saat Önce
2022-01-27 15:41:22
Milli Güvenlik Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı

MGK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.

MGK'da ana gündem maddeleri Ermenistan ile yeni dönemdeki ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya gerilimi ve terörle mücadele olacak.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak.

Masada ayrıca Libya, İsrail ve Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili gelişmeler de olacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş