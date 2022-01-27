Milli Güvenlik Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
2022-01-27 15:41:22
MGK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.
MGK'da ana gündem maddeleri Ermenistan ile yeni dönemdeki ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya gerilimi ve terörle mücadele olacak.
Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak.
Masada ayrıca Libya, İsrail ve Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili gelişmeler de olacak. .
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