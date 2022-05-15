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Milli güreşçi Rıza Kayaalp serbest bırakıldı

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta karıştığı trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Kayaalp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Saat Önce
2022-05-15 17:03:45
Milli güreşçi Rıza Kayaalp serbest bırakıldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, dün akşam Yozgat'ın Çalatlı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek, arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, bugün adliyeye sevk edildi. Kayaalp ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Kayaalp, çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok üzücü, istenmeyen bir olay yaşandı. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kayaalp, avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hadise, Yozgat-Sivas karayolunda tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden ana yola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen TIR'ın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir. Zaten TIR'ın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu TIR'ın farları sayesinde gördüm ama maalesef arkadan gelen TIR göremedi.

Ben zaten arabamı derhal durdurmuş ve şahsı hastaneye götürmek için yardıma gidiyordum ancak olay ani gerçekleştiği için bu mümkün olmamıştır. Bu elim hadisede en ufak bir kusurum bulunmadığı gibi en ufak bir ihmalim de yoktur. Kolluk görevlilerimiz, görgü şahitlerimiz, olaya ilişkin tespitler ve alınan bilirkişi raporlarında hiçbir kusurum olmadığı tespit edilmiştir."

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