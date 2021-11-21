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TIMETURK / GÜNDEM / Milli Görüş’ün etkili ismi Müftüoğlu: Merve Kavakçı krizini Abdullah Gül çıkardı

Milli Görüş’ün etkili ismi Müftüoğlu: Merve Kavakçı krizini Abdullah Gül çıkardı

Eski DSP Genel Başkanı Masum Türker, 1999'da Merve Kavakçı'nın 'gece geç saatte' yemin edeceği yönünde zımni anlaşma yapıldığını açıkladı.

28 Dakika Önce
2021-11-21 13:06:02
Milli Görüş’ün etkili ismi Müftüoğlu: Merve Kavakçı krizini Abdullah Gül çıkardı

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker, Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Toplantıya Merve Kavakçı'nın 1999 yılında TBMM'de yemin törenine girmesiyle ilgili açıklamalar damga vurdu. Türker, Merve Kavakçı'nın zımni anlaşma gereği 'gece geç saatte' yemin edeceğini fakat bir anda TBMM'ye gelince DSP heyetinin şaşkınlık içinde kaldığını belirtti.

Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı, eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu da Türker'in anlattığı olayı isim vererek doğruladı:

“Merve Kavakçı'nın yemin etmesiyle ilgili anlaşma yapılmıştı. Necmettin Erbakan, gece geç saatte kriz çıkarmadan yeminin edilmesini istedi. Bunun için de Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ı görevlendirdi. Ama Abdullah Efendi, Merve Kavakçı'yı erken getirerek kriz çıkmasını sebep oldu. Erbakan hocanın lafını dinlemedi.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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