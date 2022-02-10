Milli Gazete'den 'Cübbeli Ahmet'e sert tepki: 'Karaduman, Siyonist'e vurdu, ses 'başka yer'den geldi'

Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ı hedef alan Cübbeli Ahmet'e tepki gösterdi. Gazetede yayımlanan haberde 'Karaduman, Siyonist'e vurdu, ses 'başka yer'den geldi' dendi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile Saadet Partisi arasındaki polemik, bugün Milli Gazete'nin sürmanşetinde yayınladığı haberle farklı boyuta taşındı.

Gazetenin 'Karaduman, Siyonist'e vurdu, ses 'başka yer'den geldi' başlıklı haberinde "İsmailağa cemaatini temsil etmeyen ve 'kerameti kendinden menkul' çıkışlarda bulunan Ahmet Mahmut Ünlü'nün son çıkışı, kamuoyunda tepki çeken İsrail Cumhurbsaşkanı Herzog'un ziyaretini meşrulaştırma olarak değerlendirildi" denildi.

Ünlü'nün Karaduman için söyledikleriyse "Seviyesiz bir tweet'le 'vazifesini' ifa etti" diye yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın "İsrail'le yapılacak herhangi bir anlaşma; toprakları gasp edilen, evleri yağmalanan mazlum Filistin halkı özelinde bütün Müslümanlara ihanettir. İsrail bir terör devletidir ve coğrafyamız için en büyük tehdittir" şeklindeki ifadesi üzerine Ünlü, şunları söylemişti:

“Abdulkadir Karaduman namındaki Saadet vekili İsrail'le barışmanın tehlikeli olacağından bahsediyor. Biz de buna katılıyoruz ama Saadet'in HDP ile birlikteliği ne anlama geliyor. HDP ve PKK'nın arkası Siyonizm'e dayanmıyor mu, kimi kandırıyorsunuz! Bu millet sizin hamasi nutuklarınıza aldanacak kadar saf değildir."

Karaduman ise, Ünlü'ye şair Cahit Zarifoğlu'nun şiiriyle yanıt vermişti:

“Bir deli akıl çırpınıyor aramızda;

Rızık korkusu, can korkusu, baş mesele.

Çıplan dünyadan, çıplan ve gövdenden

O büyülü çiçekleri yol, arın bir kere.

Başını eğmiş zalimleri dinlersin;

Dersin, ‘lokmam ellerinde.'

Filistin bir sınav kâğıdı,

Her mü'min kulun önünde.”

'Cübbeli Ahmet'ten Milli Gazete'ye tepki

Kişisel YouTube hesabı üzerinden bir video paylaşan kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise, yaşanan süreci özetleyerek, “Milli Gazete bugün manşet yapmış, ‘Karaduman İsrail'e çakıyor, ses nereden geliyor' diye. Ben İsrail'i koruyormuşum… Bu kadar seviyesizden öte yalan beyan olabilir mi?” tepkisi gösterdi.

Karaduman'ın İsrail beyanına katıldığını belirten Cübbeli Ahmet, “İsrail müdafaacısı yaptılar beni ya! Bu kadar da saptırmak olabilir mi? İnsan insaflı olur” ifadelerini kullandı. Karaduman ve Saadet'in kendisini sorgulamasını isteyen Cübbeli Ahmet, “HDP, PKK, PYD kimin kurdurmasıdır?” diye sordu. Cübbeli Ahmet şöyle devam etti:

HDP ile birlikteliğiniz varken daha ne konuşuyorsunuz?

- Diyarbakır anneleri için HDP'ye hesap sordunuz mu? Bir tane beyanınız var da ben mi duymadım. Seçim ittifakı pazarlıyorsunuz. HDP demek siyonizmin projesi parti demek. Bu HDP ile birlikteliğiniz varken daha ne konuşuyorsunuz?

- Manşete koymuşlar (Milli Gazete'yi kastediyor) yanında da Karamollaoğlu İran elçisini kabul etti. Buradan ne anlaşılıyor? Ben Saadet ile uğraşmıyorum. Küçük işlerle uğraşacak adam değilim. İran, Yahudi'ye çattı gözüken en ufak kurşun bile atmayan anca bu işin istismarını yapan bir ülkedir.

Saadet Partisi'nin din düşmanlarıyla bir araya geldi

İran'ın Suriye ve Irak'ta yaptıklarını aktaran Cübbeli Ahmet, “Hala Kasım Süleymani'ye şehit diyorsunuz, Biz İran'la ayrılmayacağız diyorsunuz” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi'nin din düşmanlarıyla bir araya geldiğini savunan Cübbeli Ahmet Hoca şöyle devam etti:

“Benim kadar İsrail'in Yahudi'nin aleyhine konuşan kim var? İftiralarınızı Allah'a havale ediyorum. Ne kadar şer ittifakının varsa zaten sıfır nokta bilmem nesiniz ama… Bu kadar garip Müslümanları, İslam adına din adına peşinizden sürüklüyorsunuz. Bütün reyler CHP'ye HDP'ye gidiyor…”

Bu Saadet'in kandırdığı Müslümanları Allah için uyarıyorum

İran ile ilgili bazı konulara değinen Cübbeli Ahmet, “Bu Saadet'in kandırdığı Müslümanları Allah için uyarıyorum. Ahirette de görüşeceğiz. Bunlar tamamen batıla hizmet ediyor. Allah size soracak” ifadelerini kullandı. .