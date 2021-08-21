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TIMETURK / GÜNDEM / Milli Gazete’de dikkat çeken 'Oğuzhan Asiltürk' haberi

Milli Gazete’de dikkat çeken 'Oğuzhan Asiltürk' haberi

Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete'de Oğuzhan Asiltürk için “Milli Görüş Hareketi Lideri” ifadeleri kullanıldı.

1 Saat Önce
2021-08-21 14:57:18
Milli Gazete’de dikkat çeken 'Oğuzhan Asiltürk' haberi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çeken, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapmış, açıklamasında 'Milli Görüş Hareketi lideri' imzasını kullanmıştı.

Asiltürk'ün açıklamasının ardından Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'de bugün dikkat çeken bir haber yayınlandı.

Gazetenin “Genç Saadet kampa girdi” başlığıyla verdiği haberde, Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığının Düzce Akçakoca'da düzenlediği kampta, Oğuzhan Asiltürk ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir konuşma yapacağı belirtildi. Fakat, Asiltürk'ten “Milli Görüş Hareketi Lideri” olarak bahsedildi. Ayrıca Asiltürk'ün adının Genel Başkan Karamollaoğlu'ndan önce yazılması ise dikkatlerden kaçmadı.

mili

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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