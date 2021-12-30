DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Saçlarınızı pirinç suyuna batırırsanız...
Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında metro, tramvay, otobüs, marmaray saat kaça kadar çalışacak?
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman uygulanacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu 2023'te mi uygulanacak?
Pas lekelerine patates sürerseniz...
Putin'den Erdoğan'a kutlama
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı
Taner Yüncüoğlu kimdir? Taner Yüncüoğlu nereli?
Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan sivilceleri gideren sirkeli kür tarifi
DİAYDER hakkındaki terör iddianamesi kabul edildi
DİTİB, Senegal’de 400 katarakt hastasına 'ışık' oldu
Altın neden yükseldi? Altın bugün ne kadar? Altında beklenmeyen yükseliş!
Analiz: Bakan Akar'ın Balkanlar'a ziyareti yeni bir sayfa açılmasına yol açacak
Danıştay mülakat kararı | Danıştay'ın mülakat kararı var mı? Kılıçdaroğlu'na MEB'den yanıt!
Aflatoksin nedir? Aflatoksin nasıl oluşur?

TIMETURK / GÜNDEM / Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı

Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı

Milli Eğitim Bakanı Özer'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. Özer, 'Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin.' dedi.

17 Dakika Önce
2021-12-30 12:58:49
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sürecine yönelik ifadelerine tepkiler sürüyor.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın (bugün saat 13.00'te görüşmek üzere" ifadelerine yer vermişti.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bugün yanıt geldi. Bakan Özer, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." dedi

Özer, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının eğitime dair tüm paydaşlarıyla sürekli görüşme halinde olduğunu ve 1-3 Aralık'ta her kesimi kuşatan çok büyük katılımlı 20. Milli Eğitim Şurası'nı düzenlediklerini belirtti.

TBMM Eğitim Komisyonu üyelerinin tamamını Şura'ya davet ettiklerini hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"CHP davetimize icabet etmedi. 1 Ekim'de Meclisimiz açıldıktan hemen sonra 14 Ekim'de yine Meclisimizin Eğitim Komisyonunun tüm üyelerini Bakanlığımıza davet ettik. Davetimize icabet etmeyen tek parti yine CHP oldu. Dolayısıyla Bakanlığımızın kapıları herkese her kesime her zaman açıktır. Ancak kamuoyunu yanlış yönlendirerek, maksadını aşan emrivaki bir şekilde yapılacak herhangi bir görüşme talebini de karşılamamız beklenmesin."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş