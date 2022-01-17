Milli Beka Hareketi'nden Sezen Aksu'ya: Yarın 20.30'da kapındayız
Milli Beka Hareketi' 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle tepkilerin hedefi olan Sezen Aksu'nun evinin önünde tepki açıklaması yapacaklarını açıkladı.
2022-01-17 13:52:05
Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tepkilerin hedefi olmuştu.
Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ise Sezen Aksu'nun evinin önünde bu akşam eylem yapacaklarını "20:30'da kapındayız" diye duyurdu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (1)
Minik serçeymiş gevurun miniği olurmu