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Milli Beka Hareketi'nden Sezen Aksu'ya: Yarın 20.30'da kapındayız
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TIMETURK / GÜNDEM / Milli Beka Hareketi'nden Sezen Aksu'ya: Yarın 20.30'da kapındayız

Milli Beka Hareketi'nden Sezen Aksu'ya: Yarın 20.30'da kapındayız

Milli Beka Hareketi' 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle tepkilerin hedefi olan Sezen Aksu'nun evinin önünde tepki açıklaması yapacaklarını açıkladı.

47 Dakika Önce
2022-01-17 13:52:05
Milli Beka Hareketi'nden Sezen Aksu'ya: Yarın 20.30'da kapındayız

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tepkilerin hedefi olmuştu.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ise Sezen Aksu'nun evinin önünde bu akşam eylem yapacaklarını "20:30'da kapındayız" diye duyurdu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (1)

Burhan

Minik serçeymiş gevurun miniği olurmu

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