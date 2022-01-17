Milli Beka Hareketi'nden Sezen Aksu'ya: Yarın 20.30'da kapındayız

Milli Beka Hareketi' 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle tepkilerin hedefi olan Sezen Aksu'nun evinin önünde tepki açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tepkilerin hedefi olmuştu.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ise Sezen Aksu'nun evinin önünde bu akşam eylem yapacaklarını "20:30'da kapındayız" diye duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.