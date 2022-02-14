Millet İttifakı'nın ismi değişiyor mu?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği 5 saatten uzun süren kritik toplantının perde arkasını yazdı. Millet İttifakı'nın isminin değişebileceğini belirten Zeyrek, 6 partinin genel başkanının masadan 'umutlu' kalktığını aktardı.

Muhalefetteki 6 partinin genel başkanlarının bir araya gelmesinin yankıları sürüyor. 5 saat 15 dakika süren zirve sonrası ortak açıklama yapıldı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında muhalefetin zirvesini değerlendirdi. Yapılan zirvenin siyasi kulislerde "Umut Zirvesi" olarak nitelendirildiğini belirten Zeyrek, "güçlendirilmiş parlamenter sistemde" ortaklaşıldığını hatırlattı.

Masada 22 sayfalık bir metin olduğunu aktaran Zeyrek, metnin her partinin genel başkanı tarafından bir bölüm okunduğunu söyledi.

"İTTİFAKIN İSMİ DEĞİŞEBİLİR"

"Ahmet Davutoğlu ittifakın adı değişsin istiyor" iddialarıyla ilgili ise Zeyrek, "İsim değişikliği önerisi Davutoğlu'na ait değil. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce liderlere gönderdiği bir mektupta ittifak genişleyince adının değişebileceğini belirtmişti. Yemekte karar verilmedi ama gelecekte altı partinin katıldığı ittifaka çok farklı eğilimleri temsil ediyor diye 'Türkiye İttifakı' ismi de verilebilir" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN GELECEĞİ ADINA RAHATLAMIŞ OLARAK AYRILDIM"

İYİ Parti Lideri Meral Akşener toplantıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Çok güzel bir toplantı oldu. Altı siyasi partinin lideri olarak bir araya geldik ve bütün konularda uzlaştık. İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım. Umutlandım demek doğru değil aslında. Toplantıdan ülkenin geleceği adına çok rahatlamış bir şekilde ayrıldım.

"SİYASİ TARİH YAZANLAR BU TOPLANTIYA ATIF YAPACAKLAR"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, masadaki her partinin kaygılarının aynı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Altı liderin bir araya gelip yüz yüze görüşmesi, Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırıp çözümlerini konuşup, bu sorunların aşılabilir olduğu düşüncesini ifade etmesi dahi çok önemli. Türkiye siyaset tarihinin önemli olaylarından biri olacak. Siyasi tarihi yazanlar gelecekte bu toplantıya atıf yapacaklar. Demokrasiye, hukuk devletine, liyakate, etik değerlere dair ilkeleri benimseyen parti liderlerinin bir araya gelmesi çok önemli.

"TARİHİ BİR OLAY"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da toplantının çok önemli olduğunu belirterek, "Çok olumlu bir görüşmeydi. Türk siyaseti açısından olumlu bir adımdı. Uzun yıllardan beri liderler bir araya gelip detaylı bir sistem önerisinde buluştular. Bu tarihi bir olay, tarihi bir resim" dedi.

"DAHA SIK GÖRÜŞECEĞİZ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6 partinin bir araya gelmesinin, sorunların tartışılabilir olmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Böyle bir şeyi ilk defa yapıyoruz. Türkiye'de de uzun zamandan sonra ilk defa yapılıyor. Güzel bir fotoğraf ortaya çıktı. Yemekte güncel politika konularına girilmedi ama gidişatın iyi olmadığını, birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladık. Artık daha sık görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SORUNLARI ÇOK BÜYÜK VE BÜYÜYOR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise ortak iradenin çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

Komisyonun hazırladığı metinle ilgili en ufak bir kaygı dile getirilmedi. Hepimiz mutabık kaldık. Somut sonuçları olan, olumlu verimli bir toplantı oldu. Türkiye'nin sorunları çok büyük ve büyüyor. Ortak bir irade ortaya koymak çok kıymetli.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, diğer parti genel başkanlarıyla hemfikir olarak, "Herkes kendi gündeminin ötesinde davrandı. Kılavuzumuz toplumun beklentileriydi. İlk defa bir araya gelmek önemliydi. Herkesin törpülemesi gereken yanlarını törpüleyeceği bir süreçten geçiyoruz. İttifak içi ve dışı bir rekabet, her liderin, her partinin ayrı bir özelliği var ama hedefimiz ortak." .