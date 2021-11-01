Millet İttifakı'nda ortakların arasına 'ihanet' girdi! Kılıçdaroğlu, Akşener'i kızdırdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sınırlarımızı koruyacak tezkereye HDP ile birlikte 'HAYIR' oyu verilmesi kararının ardından tezkereye 'EVET' diyen İYİ Parti'yi de ihanetle suçladı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri başta Genel Başkan Akşener olmak üzere tüm İYİ Parti'de rahatsızlık oluşturdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tezkereye evet dersem Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurum" sözlerine ittifak ortağı İYİ Parti'den tepki geldi. Konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener dahil İYİ Parti'nin tüm yönetim kademesi Millet İttifakı ortağı oldukları partinin genel başkanı tarafından sarf edilen bu sözlerle ilgili rahatsızlık duydu ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?" şeklinde bir açıklama yaptı. İşte Millet İttifakı'nda CHP ve İYİ Parti arasındaki ipleri geren açıklama ve son dakika tepkileri...

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'İ SİNİRLENDİREN ÇIKIŞ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Millet İttifakı'nın ana bileşenlerinden ve ikinci büyük ortağı olan İYİ Parti cephesinde büyük rahatsızlık oluşturdu. Muğla'da yapılan açıklamalarda Kılıçdaroğlu neden 'HAYIR' dediklerini anlatırken "Bu tezkereye EVET demek Cumhuriyete ihanettir" cümlelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ'DEN SERT CEVAP: AKLINI KAYBETMİŞ OLMASI LAZIM

Çünkü Bu sözler tezkereye EVET oyu veren İYİ Parti'de hayli rahatsızlığa neden olurken Genel Başkan Meral Akşener'den tüm yönetime kadar bu konuda CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na bir cevap verilmesi gerektiği konusunda hemfikir olundu. Nİhayetinde İYİ Parti'den beklenen açıklama Grupbaşkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Tepkilerini ifade eden Dervişoğlu "İYİ Parti'yi Cumhuriyet'e ihanetle suçlamak için akıldan yoksun olmak gerekir" mealinde bir açıklama yayınladı.

GÖZLER CHP MYK'DA

Bu açıklamanın ardından gözler bugün toplanacak olan CHP MYK'dan gelecek son dakika haberlerine çevrildi. Yapılacak basın toplantısında bu konuda CHP'nin ya da bizzat Kılıçdaroğlu'nun bir özür beyanında bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.

ÖZÜR GELECEK Mİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapılacak. olarak MYK toplantısından daha derleyici toparlayıcı, daha ılımlı bir mesaj çıkması bekleniyor.

Kaynak: sabah.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.