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Millet İttifakı'na 2 parti daha katılıyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Millet İttifakı'nın kulislerinden edindiği bilgileri paylaşt

3 Saat Önce
2021-12-15 08:12:41
Millet İttifakı'na 2 parti daha katılıyor

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Millet İttifakı'nın kulislerinden edindiği bilgileri anlattı.

MİLLET İTTİFAKI BÜYÜYOR, ADI DA DEĞİŞECEK

Yarkadaş, önümüzdeki ocak ayında Ali Babacan'ın DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağını söyledi. Yarkadaş, iki partinin katılması ile Millet İttifakı'nın isminin Büyük Millet İttifakı olacağını belirtti.

Yarkadaş bu bilgiyi kamuoyunun ilk kez duyduğunu belirtti.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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