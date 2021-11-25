MHP lideri Bahçeli: Döviz bombasına eyvallah demeyiz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin bugün gerçekleştirilen MYK'sı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
2021-11-25 15:15:15
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Döviz bombasına, faiz-rant çıkarlarına eyvallah demeyiz.
- Demokrasi sokakta değil, milletimizin iradesindedir. 'Erken seçim' diyenlere ihtiyacımız yoktur.
- Cumhur ittifakı birdir, beraberdir. Demokrasiye ve milli vatana sahip çıkacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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