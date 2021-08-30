MHP’li siyasetçiden Tarkan'a: 'Ne çukur bir adamsın'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Hüseyin Sözlü, ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı üzerine ‘ne çukur bir adamsın’ dedi

Eski adı Dersim olarak bilinen Tunceli'de devam orman yangınlarına müdahale ile ilgili şarkıcı Tarkan Tevetoğlu da "Kalbim ve dualarım Dersim'le" diyerek destek paylaşımında bulundu.

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı üzerine MHP'li Hüseyin Sözlü'den tepki geldi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Sözlü şarkıcının paylaşımını alıntılayarak, "Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan" ifadelerini kullandı.

Sözlü'nün Tarkan'a yönelik ifadeleri şöyle:

"Atatürk'ün çıkardığı Tunceli kanununa rağmen 'Dersim' deyişine mi inanacağız; yoksa yarın atacağın 'Atatürk' vurgulu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajına mı inanacağız? Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.