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MHP'li Özdemir'e silahlı saldırı; Özel ekip kuruldu

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinin Belediye Başkanı MHP'li Vural Özdemir'in makam aracına seyir halindeyken silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin yakalanması için jandarma bünyesinde 65 kişilik özel ekip kuruldu.

1 Saat Önce
2022-09-08 15:34:32
MHP'li Özdemir'e silahlı saldırı; Özel ekip kuruldu

Olay, 2 gün önce, Erbaa-Tanoba yolunda meydana geldi. İlçe merkezinden Tanoba beldesine gitmek için yola çıkan Başkan Vural Özdemir'in kullandığı makam aracına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Aracın ön camından giren mermi, İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay'ın başına isabet etti. Başkan Özdemir ise kırılan cam parçalarıyla hafif yaralandı. Başkan Özdemir, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Aracıyla ilçe merkezine kadar getirdiği yaralı Umay'ı sağlık ekiplerine teslim eden Başkan Özdemir, saldırıya uğradıkları araçla Erbaa Devlet Hastanesi'ne geçti. Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Umay'ın hayati tehlikesi bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği bildirildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı araştırmada 2 boş mermi kovanı bulundu.

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Şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 65 kişilik özel ekip kuruldu. Ekiplerin ilçe merkezi ve Tanoba beldesinde tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

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