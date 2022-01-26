MHP'den Fazıl Say'a Bahçeli tepkisi

Piyanist Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmalara dair 'Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli' diyerek yaptığı paylaşım üzerine MHP'den sert tepki geldi.

İstanbul'da önceki gün yoğun kar yağışı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir restoranda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'la yemekte olduğunun öğrenilmesiyle yeni bir tartışma yaşandı.

Piyanist Fazıl Say ise konuya dair Twitter'dan yaptığı paylaşımla, ilgili fotoğraflara göndermede bulunarak İmamoğlu çifti ile daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak İmamoğlu'nun yemekte olmadığını iddia edip şu notu düştü:

“Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali'nin de selamları var!”

İmamoğlu'nun yemekte olmadığı iddiasında bulunan Fazıl Say, yine İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile yalanlanmış oldu.

MHP'DEN FAZIL SAY'A SERT TEPKİ

Fazıl Say'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de içine kattığı paylaşım üzerine MHP'den sert bir yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Fazıl Say'a yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“1-İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi'de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor.

2-Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor.

3-Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…”

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