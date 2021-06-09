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MHP'de ihraç depremi

Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye muhalif olan İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’nın ihracı için MHP düğmeye bastı.

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09.06.2021 21:28:50
MHP'de ihraç depremi

Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye muhalif olan İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı için MHP düğmeye bastı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, MHP İstanbul İl Başkanlığı, Atilla Kaya'nın ihracını imzaya açtı.

Yönetim kurulu üyelerinin kararı imzalaması bekleniyor.

ÜLKÜ OCAKLARI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları, bir süredir parti yönetimine muhalif çıkışlarda bulunan 2 ismi hedef almış, MHP eski milletvekili Atila Kaya ve Alparslan Türkeş döneminde Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerini yürütmüş Suat Başaran'ı hedef alan mesajlar, mevcut Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından gönderilmişti. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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