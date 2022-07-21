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MGK'dan 'Yunanistan' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat sürdü.

20 Dakika Önce
2022-07-21 19:45:28
MGK'dan 'Yunanistan' açıklaması

Toplantıda öne çıkan maddeler şu şekilde:

"Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir."

"NATO müttefiklerimiz FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir"

"Terör örgütleriyle iş birliği içindeki ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği güçlü şekilde teyit edildi."

TRTHaber

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