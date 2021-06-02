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MGK’dan bildiri: İsrail'in insanlık dışı eylemleri şiddetle kınandı

MGK Bildirisi'nde 'İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmıştır' denildi.

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02.06.2021 19:02:56
MGK’dan bildiri: İsrail'in insanlık dışı eylemleri şiddetle kınandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 13.45'te toplandı. 5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmıştır.

Güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatlar kesintisiz şekilde sürdürülecektir.

Savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma, üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur.

Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekatların ülkemizin yanı sıra komşularımızın güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiği belirtilmiş; Türkiye'nin, uluslararası haktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanma hususundaki tutumunu muhafaza edeceği vurgulanmıştır.

Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin sürdürülebilir olması ve meselelerin çözümüne yönelik ilerleme kaydedilebilmesi için Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini hiçe sayan provokasyon, hukuk dışı eylem ve saldırgan söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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