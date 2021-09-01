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Mezarcı'dan Saymaz'a tepki: Bilmediğinden değil, gavurluğundan

TIMETURK / GÜNDEM / Mezarcı'dan Saymaz'a tepki: Bilmediğinden değil, gavurluğundan

Mezarcı'dan Saymaz'a tepki: Bilmediğinden değil, gavurluğundan

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı programda Hasan Mezarcı ile ilgili 'mehdi' dedi. Saymaz'a sert tepki gösteren Mezarcı, 'İsmail Saymaz, Mehdi ile Mesih arasındaki farkı bilmiyor mu?Hani, 'Bilmediğinden değil, gavurluğundan' derler ya, işte öyle!' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2021-09-01 10:23:39
Mezarcı'dan Saymaz'a tepki: Bilmediğinden değil, gavurluğundan

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı programda Hasan Mezarcı ile ilgili "mehdi" dedi. Mezarcı cephesinden Saymaz'a sert tepki geldi.

İsmail Saymaz, Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında Hasan Mezarcı ile ilgili "mehdi" dedi.

Mezarcı'nın havarisi olduğunu söyleyen Yakup isimli bir kişi ise, "Gazeteci İsmâil Saymaz, Mehdicilik oynayanlarla Mesihi aynı sepete koymak için: "Hasan Mezarcı Mehdî olduğunu söylüyor" diyerek halkı kandırıyor! Hasan Mezarcı Mehdî değil, Mesih olduğunu söylüyor diye uyarmamıza rağmen,canlı yayında yalan söylemeye devâm ediyor" diyerek tepki gösterirken, Hasan Mezarcı'dan da sert tepki geldi.

"BİLMEDİĞİNDEN DEĞİL, GAVURLUĞUNDAN"

Sosyal medya hesabından Saymaz'a tepki gösteren Mezarcı, "İslâm dünyasında Mehdi oluğunu söyleyen, söyleten çok, ama Hasan Mezarcı'dan başka (kitabı ve şahitleriyle birlikte çıkıp) Mesih olduğunu söyleyen yok! İsmail Saymaz, Mehdi ile Mesih arasındaki farkı bilmiyor mu?Hani, "Bilmediğinden değil, gavurluğundan" derler ya, işte öyle!" ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2021-09-01 10.19.03

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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