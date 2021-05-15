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Mevlüt Çavuşoğlu, İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

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15.05.2021 17:52:46
Mevlüt Çavuşoğlu, İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na katılacağını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan çıklamada, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, Türkiye'nin Filistin makamları ve İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile istişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs'ta dışişleri bakanları düzeyinde açık katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nın video konferans formatında düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımların istişare edileceği aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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