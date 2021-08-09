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TIMETURK / GÜNDEM / Mevlüt Çavuşoğlu: Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu: Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek.' dedi.

4 Saat Önce
2021-08-09 12:55:45
Mevlüt Çavuşoğlu: Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Antalya'daki yangınlara ilişkin, "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak." dedi.

"Antalya'da zarar gören 45 iş yerinin önemli bir kısmına bugün ödeme yapılacak"

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"(Antalya'daki yangınlar) 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı.

Antalya'da 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına Valilik tarafından bugün ödeme yapılacak. 93 araç hasar gördü, bunun 16'sı traktör, 4'ü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek.

Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi. Ayni ya da nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız."

Bakan Çavuşoğlu, "(Antalya'daki yangınlar) 20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Yanan zeytin, nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerin yeniden tesisi yapılacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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