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TIMETURK / GÜNDEM / Metruk binada erkek cesedi bulundu

Metruk binada erkek cesedi bulundu

Antalya'da, 3 katlı metruk binada üzerinde kimlik çıkmayan 30'lu yaşlarda bir erkek cesedi bulundu.

9 Dakika Önce
2022-03-26 21:06:25
Metruk binada erkek cesedi bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 516 sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada meydana geldi. Bir vatandaş, girdiği metruk binanın 3'üncü katında hareketsiz şekilde birinin yattığını gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 30'lu yaşlardaki erkek kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından alınan parmak iziyle yaşamını yitiren kişinin kimliği belirlenecek.

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Yapılan ilk incelemelerde ölen kişinin üzerinde herhangi kesici alet izine de rastlanmazken, olay yeri polislerinin ve savcının çalışmasının ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA .

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