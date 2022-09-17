Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı

Bursa’da, 6 suç kaydı olan Emre E. (22), metroda kendisine yan baktığı iddiasıyla kavga ettiği Deniz Temurtürkan'ı (30) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Metrodan kaçan Emre E., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.