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Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı

Bursa’da, 6 suç kaydı olan Emre E. (22), metroda kendisine yan baktığı iddiasıyla kavga ettiği Deniz Temurtürkan'ı (30) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Metrodan kaçan Emre E., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

4 Saat Önce
2022-09-17 13:05:49
Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı

Olay, dün Nilüfer ilçesindeki Ataevler Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre Emre E., tanımadığı Deniz Temurtürkan ile yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Emre E., Temurtürkan'a kafa atıp, göğsünden bıçakladı.

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Temurtürkan, kanlar içinde yerde kalırken, metrodaki yolcular ise panik yaşadı. Emre E. de olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi metroda bulunanlar tarafından yapılan Temurtürkan, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz Temurtürkan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Emre E. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusu süren Emre E.'nin 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi. DHA

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