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TIMETURK / GÜNDEM / Metro İstanbul Genel Müdürü'nden X-Ray açıklaması

Metro İstanbul Genel Müdürü'nden X-Ray açıklaması

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, 'Girişteki metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil' dedi.

19 Dakika Önce
2021-11-27 12:05:45
Metro İstanbul Genel Müdürü'nden X-Ray açıklaması

Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından tartışma konusu olan güvenlik önlemleriyle ilgili Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy açıklamalarda bulundu.

DHA'ya konuşan Soy, Kadıköy metrosundaki saldırının 'üzücü' olduğunu belirterek "Kadına şiddet Türkiye'nin bir gerçeği ve çok üzücü. Bunu engellemek için her şeyin yapılması lazım" dedi.

Soy, metroların toplu taşımanın bir parçası olduğunu belirterek, "Metronun girişinde güvenlik kontrolü olduğu için insanlar uçaklarla karıştırıyorlar. Havacılığın güvenlik ve denetim standartları farklıdır, toplu taşımanın farklıdır. Bugün bakarsanız metrobüslerde, tramvaylarda bir girişte güvenlik kontrolü ve metal dedektörü yoktur. Mesela Marmaray yine bir metro sistemidir. Marmaray girişinde de güvenlik kontrolü yoktur ama bizim girişlerimizde metal dedektörlerimiz var. Bu dedektörler özellikle bomba gibi, silah gibi şeyleri belirlemek üzere konulmuştur. Havalimanında uçağa 100 cc üzeri bir sıvı ile binemezsiniz veya bir törpü bile sokamazsınız. Metrolarda biz bunları araştırmıyoruz. Dediğim gibi büyük güvenlik risklerini engellemek üzere bunu yapıyoruz. İnsanları durdurup çantalarını açtırıp dakikalarca bekletip X-raylerden geçirmiyoruz. Bir metal dedektörümüz var. Metal dedektörü ile risk oluşturacak şeyleri tespit ediyoruz. Bizim güvenliğimizle ilgili standartlarımız belli belirttiğim gibi toplu taşıma yöntemleri içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz. Ama bir uçaktan beklenecek güvenliği beklemek doğru değil" diye konuştu.

'VANDALİZME KARŞI ENGELLEYİCİ BİR UNSUR DEĞİL'

Metal dedektörü kontrolünün caydırıcı bir uygulama olduğunu vurgulayan Soy, bu cihazların belli bir hassasiyet seviyesi olduğunu ve özellikle bomba, silah gibi şeylere duyarlılık gösterdiğini belirtti.

"Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil" diyen Soy, şu ifadeleri kullandı:

"Algıda bir karışıklıktan, insanlar orada metal dedektörlerini gördükleri için havaalanları ve uçak standartlarıyla karıştırıyorlar. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde hiçbir kentinde girişte güvenlik kontrolü yapılmaz. Metal dedektörleri bir insanın üzerinde bomba varsa yüzde yüz tespit eder, silah varsa yüzde yüz tespit eder, insan üzerindeki küçük bir metal aleti bir kemerden ayıramayabilir. Avrupa ve Türkiye'deki toplu taşımalarda olmayan ekstra bir güvenlik var metrolarda. Bu ekstra güvenlik kontrolü havalimanı kontrolü gibi yüzde yüz sızdırmazlık sağlayan bir önlem gibi düşünülüyor" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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