“Gezi üzerinden bize parmak sallama cüretinde bulunanlar, FETÖ’cü darbecilere destek çıktılar” diyen Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, “Sizin Gezi ruhunuz varsa bizim de 15 Temmuz ruhumuz var, biline!” ifadesini kullandı.

Yeni Şafak yazarı ve geçmişte AK Parti'den milletvekilliği yapan Metiner, Gezi Davası'nda çıkan kararlar ve ardından başlayan tartışmaya ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

Eleştirilere tepki gösteren Metiner, yazısının bir kısmında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımıza mahkeme kararları üzerinden hayasızca tehditler ve hakaretler savurup haddini aşanlar bilsinler ki 15 Temmuz ruhuna sahip milyonlar asla kendi Reis'lerini kimseye yedirmezler. O tehditlerin de hakaretlerin de hesabını sorarlar.

O malum gezici taifesi madem bu kadar demokrasi aşığı iseler niçin 15 Temmuz'da demokrasinin namusunu kurtarmak için sokaklara inmediler, niçin Biden destekli FETÖ'cü alçakların karşısına bedenleriyle dikilmediler? Dahası 15 Temmuz'da çıplak bedenleriyle meydanlarda darbecilere karşı direnen yiğitleri “gözü dönmüş barbarlar” gibi takdim ettiler? Niçin o şanlı direnişçilere “evinize dönün!” çağrısı yaptılar?

Gezi bir demokratik direnişmiş! Hadi ordan! Gezi üzerinden bize parmak sallama cüretinde bulunanlar FETÖ'cü darbecilere destek çıktılar. FETÖ'cüler sayesinde Erdoğan'dan kurtulacakları için sevindiler. Karşı çıkıyor gibi yapanlar da Erdoğan'ın alaşağı olacağı darbe sürecinden tıpkı 27 Mayıs'ta olduğu gibi memnuniyet duyacaklardı. Şimdi utanmadan karşımıza geçip “demokrasi direnişi” diyerek gezi üzerinden aynı güç odaklarının siyasi figüranlığına soyunuyorlar. Sizin Gezi ruhunuz varsa bizim de 15 Temmuz ruhumuz var, biline!

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