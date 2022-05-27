Metiner: 'O yiğit adam kaçmadı. Ya sen Kemal Bey, sen ne yaptın? Kaçtın Kemal Bey, kaçtın!'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan kaçacak' iddialarına sert tepki gösteren AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, 'Yahu Kemal Bey, Erdoğan kaçacak olsaydı o gece kaçardı, ölüm riskinin yüzde yüz olduğu o gece sırra kadem basardı! O yiğit adam kaçmadı. Ya sen Kemal Bey, sen ne yaptın? Kaçtın Kemal Bey, kaçtın!' dedi.

AK Parti eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını" öne sürerek kaçmaya hazırlandığını savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini köşesine taşıdı.

Herhangi birini kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan peşinen suçlu ilan etmenin hukuka saygısızlığın yanı sıra insanlık onuruna da indirilen bir darbe olduğunu yazan Metiner, “Kemal Beyin kaç zamandır sistematik olarak yaptığı şey tam da budur. Bir yanda ‘Hak, hukuk, adalet!' diye çığıracaksınız, öte yanda hak, hukuk ve adalet ilkelerini yerle yeksan edeceksiniz! Düşman olarak ilan ettiğiniz birine her şeyi söylemenin mübah olduğuna inanacaksınız! E pes vallahi! O iddialara yalan dediğinizde de o birileri kalkıp pişkince 'Yalan olduğunu ispatlayınız' diyecek! Bir de sizi utanmadan-arlanmadan ispatla yükümlü kılacak!" düşüncesini dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişiminden önce hükümetin ‘FETÖ' ile mücadelesine Kılıçdaroğlu'nun destek vermediğini öne süren Metiner, özetle yazısına şöyle devam etti:

AK Parti içinde FETÖ ile mücadele edilirken Erdoğan'a direnç gösterenlerin kimler olduğunu herkes biliyor. Kemal Bey ne hikmetse onlarla kol kola. İnsan bir aynaya bakar, bir de yuvarlak masada kimlerle oturduğuna…

15 Temmuz kaçkını Kemal Bey şimdi kalkmış geçmişte FETÖ kanallarında dile getirdiği o bayat söylemi onca asılsız iddialar eşliğinde tekrar piyasaya sürüyor.

Yahu Kemal Bey, Erdoğan kaçacak olsaydı o gece kaçardı, ölüm riskinin yüzde yüz olduğu o gece sırra kadem basardı!

O yiğit adam kaçmadı. Kaçmayı aklının ucundan dahi geçirmedi. Tersine milletini ölümüne direnişe çağırdı. Kendisi de ölüme meydan okudu. O şanlı direnişin başını çekti. Ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Ya sen Kemal Bey, sen ne yaptın?

Kaçtın Kemal Bey, kaçtın!

Yetmedi, FETÖ'cülerin kökünü kazımaya kalkışan Erdoğan'ı “darbeci-diktatör “ diye hedef tahtasına oturttun!"

Yazının tamamını okumak için tıklayın

.