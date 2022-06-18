Metiner-Arınç tartışması büyüyor! 'Arınç'ın ima yoluyla kullandığı şantaj dili bir FETÖ metodudur'

Demokrasi ve Birlik Derneği, Bülent Arınç'ın Mehmet Metiner'e yönelik sözleri sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, 'Bülent Arınç'ın Sayın Genel Başkanın ailesini hedef alarak ima yoluyla kullandığı şantaj dili bir FETÖ metodudur. Arınç, Cumhurbaşkanımızın düşmanlarına kaş-göz yapıyor' ifadesi kullanıldı.

AK Partili'li iki isim arasındaki tartışmanın yankıları sürerken, Bülent Arınç'a, Mehmet Metiner'in genel başkanı olduğu Demokrasi ve Birlik Derneği'nden sert tepki geldi.

Arınç'ın "itibar suikasti" yaptığı savunulan açıklamada, "Arınç'a başkalarının aile hayatının defterini tutacağına, kendi çalkantılı özel yaşamına ait anekdotlarının daha magazinsel olacağını ve daha fazla dikkat çekeceğini hatırlatmak isteriz" denildi.

Açıklamada, "Bülent Arınç'ın Sayın Genel Başkanın ailesini hedef alarak ima yoluyla kullandığı şantaj dili bir FETÖ metodudur" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Arınç'a alkış tutanların, FETÖ'cüler ve ülkeyi siyaseten değil vesayetle yönetmeye çalışan güçler olduğu gerçeğini kamuoyunun takdirine sunarız" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Genle Başkanımıza hakaret, şantaj ve tehdit diliyle laf söyleyenlerin öncelikle davada bulundukları yeri konumlandırmaları gerekir. Özellikle AK Parti'nin her önemli siyasal dönüşümünde dış kaynaklı şer odaklarının çanaklarına ayna tutan, Gezi olaylarında kendisine 'höt' diyenlere karşı korkusundan ayağa kalkıp ceketinin önünü ilikleyen, kendisini dev aynasında görüp hak ettiği yerde olmadığını düşünerek her fırsatta 'bildiklerim var' diyerek bir yandan bulunduğu konuma tutunmaya çalışıp diğer yandan Cumhurbaşkanımızın düşmanlarına kaş-göz işareti yapan, FETÖ terör örgütü ile arasında bir adım dahi mesafe koymaktan imtina eden Bülent Arınç'ın Genel Başkanımıza laf söylerken bir kere düşünmesi gerekir."

Ne olmuştu?

1987 yılında Turgut Özal'ın fikri önderliğinde kurulan Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bülent Arınç ve Ertuğrul Günay gibi isimler katılmıştı.

Arınç'ın Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantıya, AKP'li yetkililerin ve hükümete yakın gazetecilerin katılmamasına "Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir." sözleriyle tepki göstermiş, bu sözler iktidara yakın isimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

AKP'li Mehmet Metiner "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olursa olsunlar." diyerek Arınç'a tepki göstermişti.

Arınç da Metiner'e yanıt vermiş, "Özel hayatın, dünün ve bugünün ile alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum" demişti. Arınç, "Çirkin, kaba, ahlâk dışı ve yakışıksız sözlerini sana misliyle iade ediyorum. Hadi iki çift laf daha edeyim de tamam olsun. Sen ne bir Kürt kadar mert, ne de bir Müslüman kadar ahlâklısın" ifadesini kullanmıştı.

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