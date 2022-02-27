Metin Külünk'ten 'kara propaganda' uyarısı

AK Parti MKYK Üyesi ve eski milletvekili Metin Külünk, 'FETÖCÜ unsurların Rus uçağının düşürülme sürecinde olduğu gibi ülkemize operasyon çekme peşindeler' uyarısında bulundu.

Metin Külünk sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, "FETÖCÜ unsurlar her gün aleyhinde kara propaganda yaptıkları İHA ve SİHA'lar üzerinden RUSYA TÜRKİYE savaşı için Rusya'yı TÜRKİYE'ye karşı tahrik ederek tıpkı Rus uçağının düşürülme sürecinde olduğu gibi ÜLKEMiZE Operasyon çekme peşindeler" dedi.

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