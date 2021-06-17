Metin Külünk kimdir? Metin Külünk milletvekili mi? Metin Külünk nereli?

Metin Külünk kimdir? AK Parti 26. dönem milletvekili Metin Külünk'ün kim olduğu merak ediliyor. Aslen Rizeli olan Metin Külünk Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan iş hayatında çeşitli kademelerde yöneticilik görevinde bulundu. AK Parti ile siyasete atılan Metin Külünk XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapmıştır. Peki Metin Külünk kimdir? İşte Metin Külünk hayatı ve biyografisi...

Metin Külünk kimdir? AK Parti 26. dönem milletvekili Metin Külünk'ün kim olduğu merak ediliyor. Aslen Rizeli olan Metin Külünk Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan iş hayatında çeşitli kademelerde yöneticilik görevinde bulundu. AK Parti ile siyasete atılan Metin Külünk XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapmıştır. Peki Metin Külünk kimdir? İşte Metin Külünk hayatı ve biyografisi...

Metin Külünk doğum tarihi: 16.11.1960

Metin Külünk memleketi: Rize

Metin Külünk kaç yaşında: 61

Metin Külünk mezuniyeti: Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

Son günlerde Metin Külünk'ün kim olduğu internette sıkça araştırılıyor. Metin Külünk 16.11.1960 tarihinde Rize Güneysu'da dünyaya gelmiştir. Metin Külünk TBMM XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem İstanbul Milletvekilidir.

Babasının görevi nedeniyle ilk ve orta öğrenimini sırasıyla Diyarbakır ve İstanbul'da tamamladı.

Ardından lisans eğitimi için Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Bu bölümü bitirdikten sonra iş hayatına atıldı ve çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi.

1975-1976 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi.

1995-2000 yıllarında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Hazır Giyim Meslek Komitesi üyeliği ve meclis üyeliğine seçildi.

2001 yılında Türkiye büyük bir ekonomik krize girdiğinde krizden çıkış yolu olarak ihracatı göstermiş ve iki yıl boyunca Türkiye'nin dört bir tarafında 2000'e yakın kişiye bila bedel "Nasıl İhracat Yapılır" konulu eğitimler vermiştir. Kriz sonrasında AK PARTİ'den siyasete atılan Metin Külünk, 2002 – 2006 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Teşkilatında çeşitli görevleri yürütmüştür.

2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği'nin 7 yıl süreyle başkanlığını yaptı.

Metin Külünk evli ve bir çocuk babasıdır.

METİN KÜLÜNK KİTAPLARI

“Küreselleşen Dünyada Türkiye” (2005)

“Barışı Arayan Dünya” (2007)

“Anadolu Düşüncesi Temelinde Büyük Türkiye İdeali” (2009)

“Rengarenk Şehir İstanbul”

"Büyük Anadolu Aklı" (2016)

"140'lık: Hâsılıkelâm" (2016)

"Dedi ki... Bombalayacaklar" (2017)

isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

METİN KÜLÜNK ÜYE OLDUĞU DERNEK VE KURULUŞLAR

- Külünk Eğitim ve Kültür Derneği

- Tepebaşı Köyü Derneği

- Güneysu Derneği

- RİZE VAKFI - TEK-DER (Teknik Elemanlar Derneği)

- Mimar ve Mühendisler Grubu

- İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği)

- UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği)

- İstanbul Tasarım Derneği

- Fenerbahçe Spor Kulübü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.