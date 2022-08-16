Metin Işık kimdir? Metin Işık olayı ne, tutuklandı mı? Metin Işık nereli?

Şarkıcı Metin Işık, bir aileye silahlı saldırıda bulundu. Peki Metin Işık tutuklandı mı? Metin Işık nereli, nerede oturuyor? Metin Işık kimdir? İşte detaylar…

Metin Işık olayı gündem oldu. Şarkıcı Metin Işık'ın, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, oğlu Mustafa Işık ile birlikte tartıştığı komşularına pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı haberleri gündemin konuşulan konusu oldu. Saldırıda 3'ü ağır 5 kişi yaralandığı belirtilirken, Metin Işık tutuklandı mı merak ediliyor.

Metin Işık kimdir? Metin Işık aslen nereli?

Metin Işık, arabesk ve halk müziği sanatçısıdır. Işık, 1967 Almanya Essen doğumludur, aslen Kayserilidir.

55 yaşındaki Metin Işık, ilk olarak Almanya'dan Türkiye'ye gelerek gazinolarda amatör müzisyen olarak çalıştı. 2005 tarihli Ağla Gözüm albümü ile Türkiye'de ismini duyurmaya başladı. "Melek Yüzlü Sahtekar" şarkısı ile çıkışını yakaladı. Ardından ikinci albümünü 2009 yılında "Aydan Güzel/ Hasret Koydum Adını" ismi ile yayımladı.

Metin Işık tutuklandı mı?

Kayserili şarkıcı Metin Işık, çocuk kavgası sonucu oluşan husumet sonrası komşu aileye silahla saldırdı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Işık pompalı tüfekle etrafa ateş etti. Olayda saçmaların isabet etmesiyle yaralanan 5 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği bazı araçlar da zarar gördü. Polis, Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, sanatçı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Metin Işık Albümleri:

Ağla Gözlüm/Melek Yüzlü Sahtekar (2005)

Aydan Güzel/ Hasret Koydum Adını (2009)

Lay Lay Lom (2019)

Popüler Şarkıları:

Ağla Gözüm

Lay Lay Lom

Hasret Koydum Ben Adını

İnsan Gelmez Mi

Duygular Yalanmış

Seni Seviyorum

Deli Olurum

Aydan Güzel

Kader

Eskiden Arardın

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