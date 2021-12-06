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Metin Feyzioğlu veda etti: Allah’a ısmarladık

Türkiye Barolar Birliği yeni başkanını seçti. Seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu sosyal medyadan veda mesajı yayınladı.

2 Saat Önce
2021-12-06 07:29:41
Metin Feyzioğlu veda etti: Allah’a ısmarladık

Türkiye Barolar Birliği bugün gerçekleşen Genel Kurul ile 9'uncu başkanını seçti. TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu.

Feyzioğlu dönemi bitti Erinç Sağkan TBB başkanı oldu.

Seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu, İnstagram hesabından veda etti

Feyzioğlu, mesajında "Türkiye Barolar Birliği 36. Genel Kurulu'nda Birlik Başkanı seçilen Av. Erinç Sağkan ile kurulla seçilen tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim. Böyle olacağına da inanıyorum. Benimle aynı listede yarışan meslektaşlarıma, birlikte uzun ve çok güzel bir yol yürüdüğüm canımdan öte yol arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Yaradana şükürler olsun yollarımızı kesiştirmiş. 8,5 yıl yan yan çalıştığım, artık bir aile olduğumuz mesai arkadaşlarım, dostlarım, yol arkadaşlarım hakkınızı helal ediniz. Allaha ısmarladık" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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