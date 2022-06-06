Metin Akpınar Erdoğan için ne dedi? Metin Akpınar Cumhurbaşkanına ne söyledi?

Metin Akpınar Erdoğan için ne dedi? Metin Akpınar'ın Erdoğan için yaptığı yorum gündem oldu. Peki ama Akpınar ne dedi ve gündem oldu? Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanına yorumu ne oldu? Akpınar Erdoğan için ne söyledi? İşte detaylar...

Metin Akpınar'ın Erdoğan için yaptığı yorum gündem oldu. Peki ama Akpınar ne dedi ve gündem oldu? Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanına yorumu ne oldu? Akpınar Erdoğan için ne söyledi? İşte detaylar...

Metin Akpınar Erdoğan için ne dedi?

Metin Akpınar ilk olarak; "Muhalefet çok büyük hata yapmazsa, siyasi tarihe baktığımızda ekonomik sıkıntılar iktidarlar için çok hoş değildir." yorumunda bulundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Sayın Cumhurbaşkanı da iyi bir pragmatist, iyi bir zamanlamacı kendine göre duruma göre kendinden ödün verebiliyor, çabuk değişebiliyor, dönebiliyor. Burada da seçime giderken eğer yapılan araştırmalarda seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Metin Akpınar Cumhurbaşkanına ne söyledi?

Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği sözler gündeme oturdu. Sosyal medyada konuşulan konular arasında zirveye oturan sözler,

"Burada da seçime giderken eğer yapılan araştırmalarda seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez diye düşünüyorum." oldu.