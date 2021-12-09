Meteorolojiden yurdun batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarından itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarından itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtınanın (90-100 kilometre/saat) olacağı tahmininde bulundu.

Fırtınanın, 11 Aralık Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.