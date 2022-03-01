DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
IEA Başkanı Birol'dan petrolde 'acil durum rezervi' açıklaması
Kimler oruç tutmalı? Ramazan orucu kimlere farzdır?
Arjantin’den Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki
Maduro'dan Rusya’ya destek
NATO'dan Putin'e: Savaşı durdur, askerlerini çek
Kosova’dan NATO açıklaması
Ukrayna: Can kaybı 359'dan fazla
Moody's’den 'Rusya'da döviz yasağı' açıklaması
Buğday fiyatlarında artış açıklandı: Buğday fiyatları ne oldu?
Lavrov'u dinlemeden salonu terk ettiler
Ukrayna'da mahsur kalan Türk: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum
Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta oynayacak mı? Atiba Hutchinson Beşiktaş'tan ayrıldı mı ?
Mastercard ve Visa'dan Rusya’ya yaptırım
Trabzonspor Antalyaspor maçını şifresiz canlı izle! CANLI
İlişki tercihi ile gündem olan Metin Uca kimdir? I Metin Uca'nın mesleği nedir?

TIMETURK / GÜNDEM / Meteorolojiden yoğun kar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini duyurdu.

3 Saat Önce
2022-03-01 18:06:39
Meteorolojiden yoğun kar ve fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının Erzincan, Tunceli, Bingöl, Hakkari çevreleri ile Muş ve Bitlis'in güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyinde etkisini artırarak yoğun kar yağışı şeklinde olacağı ve 4 Mart Cuma saat 18.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu için kar yağışı uyarısı

Ankara'nın güney ve doğusu, Kırıkkale, Kırşehir'in kuzeyi, Çankırı'nın güneyi ve Çorum çevrelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışının 3 Mart Perşembe öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısında yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor. Yağışın 3 Mart Perşembe saat 08.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Muğla ve Denizli çevresinde kuvvetli yağış

Muğla ve Denizli çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 300 metre üzeri rakımlarda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmininde bulunulurken, yağışların 3 Mart Perşembe saat 03.00'e kadar süreceği öngörülüyor.

Akdeniz'in iç kesimi ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtına

Yarın öğleden sonra Antalya'nın iç kesimlerinde, zamanla Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Karaman, Sivas ve Niğde çevreleri ve Kayseri'nin güneyinde, güney yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 3 Mart Perşembe saat 11.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş