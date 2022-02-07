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TIMETURK / GÜNDEM / Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

İç Anadolu ile Marmara'nın belli bölgeleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

47 Dakika Önce
2022-02-07 17:38:19
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara bölgesinde beklenen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da, akşam saatlerinden itibaren ise Yalova, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya'da kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla rüzgarın yönünün kuzeye dönmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli kar, Bursa çevreleri ile Sakarya'nın güneyinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu bölgesinde de yarın yağmur ve sağanak şeklinde başlayacağı tahmin edilen yağışların, akşam saatlerinden itibaren güneyde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, doğuda ise Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta kuvvetli ve yoğun kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor.

Yağışların, perşembe sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada karayolu, otoban ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı aksamalar ile yüksek kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. AA .

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