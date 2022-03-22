Meteorolojiden İstanbullulara uyarı: Kardan sonra kuvvetli fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.