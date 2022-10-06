Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük raporu ortaya çıktı. Rapora göre hafta başına kadar yurt genelinde yağışlar etkisini gösterecek. Akdeniz'de yağışların kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin ve Gümüşhane çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tokat, Ordu, Giresun, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğu, Konya, Isparta ve Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Rapora göre hafta başına kadar yurt genelinde yağışlar etkisini gösterecek. Akdeniz'de yağışların kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Tokat, Ordu, Giresun, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğu, Konya, Isparta ve Sivas'ın 'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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