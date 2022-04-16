DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fenerbahçe zirve yarışında yara almadı! 2-0
Erdoğan sanatçılarla iftar yaptı: Sanatçı toplumun aynasıdır
Ukrayna’dan Gürcistan'a: Yaptırımlara katılın
Bakan Kurum Gölbaşı'nda müjdeyi verdi! Yıl içinde tamamlanıyor
Kars'ta karlar erimeye başladı; doğa canlandı
Altınla kaplanan kayısı; kilosu 10 bin lira
Ukrayna: Ruslar ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı
Sudan: Başarısız olduk
Meteoroloji’den 'toz' uyarısı
Türkiye'de Hint düğünleri yeniden başladı; 7 tır malzemeyle geldiler
Fenerbahçe - Göztepe maçını canlı izle! Süper Lig
Zelenskiy’den Ukrayna ve Rus askeri kaybına ilişkin açıklama
Pencere tuzağı! Kargo tesliminde senet imzalamayın
Evinde ölü bulundu
Pakistan güçlerinden Afganistan topraklarına saldırı

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

BURSA

19:50

04:47
19:50
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:34

04:33
19:34
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:17

04:17
19:17
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:00

03:59
19:00
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:48

03:56
18:48
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

ANKARA

19:34

04:33
SAHUR
19:34
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Meteoroloji’den 'toz' uyarısı

Meteoroloji’den 'toz' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2022-04-16 20:32:34
Meteoroloji’den 'toz' uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara Bölgesi'nde toz taşınımının beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. DHA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş