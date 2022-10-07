DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6160 ₺

EURO

18,1017 ₺

ALTIN

1.014,53 ₺

BİST

3.567,60 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

15 Saat Önce
2022-10-07 17:20:49
Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş