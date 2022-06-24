Meteoroloji’den Marmaris için kötü haber: Şiddetli rüzgar geliyor

Muğla Marmaris'te farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra rüzgarın etkisi 3 günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor.

Marmaris'in Bördübet ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangını 4. gününde de devam ediyor. Binlerce canlı yaşamını yitirirken, ortaya havadan görüntülenen vicdanları sızlatan manzara ortaya çıktı.

Dumanın ve küllerin rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldiği görülürken yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

ZARARIN BÜYÜKLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan orman yangını, havadan görüntülendi. Yangının geniş bir alana yayıldığı gözlemlenirken, zararın büyüklüğü gözler önüne serildi.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Güney Ege'de rüzgarın batı ve kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Marmaris'te bugün en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 34 derece olacak. Nem oranı ise en düşük yüzde 31, en yüksek yüzde 73 olarak tahmin ediliyor.