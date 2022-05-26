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Meteoroloji’den Marmara'da sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesi’nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.

2 Saat Önce
2022-05-26 19:58:24
Meteoroloji’den Marmara'da sıcaklık uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Sakarya'da 32-37 derece olması tahmin ediliyor.

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