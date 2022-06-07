Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'sarı' uyarıda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında kalan kesimlerin tamamında yağış bekleniyor. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın günün en yüksek sıcaklığının 26 derece civarı olacağı tahmin edilirken, yağışın yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. TRTHaber .