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TIMETURK / GÜNDEM / Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

1 Saat Önce
2022-01-27 09:18:32
Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı

Yapılan son değerlendirmelerde, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Trakya ile Kuzey Ege'de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri kar yağışlı -2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinde kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı bulutlu 8

Adana: Parçalı bulutlu 11

Antalya: Parçalı bulutlu 11

Samsun: Çok bulutlu 5

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 6

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. -3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 .

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