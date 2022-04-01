Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Marmara ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
2022-04-01 01:03:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Orta Karadeniz'de ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor. AA .
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