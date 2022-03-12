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TIMETURK / GÜNDEM / Meteoroloji'den cumartesi gününe özel uyarı

Meteoroloji'den cumartesi gününe özel uyarı

Meteoroloji, İstanbul'da bu gece ve yarın için yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı uyarısında bulunarak, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

2 Saat Önce
2022-03-12 01:04:38
Meteoroloji'den cumartesi gününe özel uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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