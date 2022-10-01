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Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yarın öğleden sonra sağanak bekleniyor.

34 Dakika Önce
2022-10-01 17:09:11
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 15.00 itibarıyla Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece yarısı sona ereceği değerlendirilen kuvvetli yağıştan kaynaklı sel ve su baskını ile yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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