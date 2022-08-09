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Meteoroloji'den 12 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 ili 'sarı' kodla uyardı. Ege Bölgesi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

27 Dakika Önce
2022-08-09 11:00:09
Meteoroloji'den 12 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Eskişehir çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Burdur ve Isparta çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

yagis-meteoroloji

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

TRTHaber

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