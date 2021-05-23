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Mescid-i Aksa’ya baskın!.. Batı Şeria'da 23 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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23.05.2021 14:59:07
Mescid-i Aksa’ya baskın!.. Batı Şeria'da 23 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri bu baskınlarda çeşitli iddialarla 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan olaylarda İsrail vatandaşı Filistinliler dahil 1800'den fazla Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını duyurmuştu

Cemiyet dünkü açıklamasında da özellikle Batı Şeria'daki gözaltı merkezlerinin Filistinlilerle dolu olduğunu vurgulamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Mescid-i Aksa'ya baskın

Öte yandan İsrail güçleri ve fanatik Yahudiler, üç haftanın ardından Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail güçleri ve fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskında Yahudi işgalcilere eşlik eden İsrail polisi, Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı. O anlar kameralara yansıdı. İsrail medyası, 3 hafta aradan sonra Harem-i Şerif'in Yahudi yerleşimcilere açıldığını bildirdi. Öte yandan, İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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