Mersin Valiliği’nden CHP Mersin mitingi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de katıldığı 'Milletin Sesi Mitingi'nde yaklaşık 21 bin 500 kişinin yer aldığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Millet Bahçesi yanındaki alanda düzenlenen mitinge kaç kişinin katıldığı belirlendi.

"Milletin Sesi Mitingi"ne yaklaşık 18 bin 500 kişinin polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan turnikelerden geçerek katıldığı, 3 bin kişinin de alan dışından mitingi izlediği tespit edildi.

Açıklamada, mitingin olaysız şekilde tamamlandığı kaydedildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.