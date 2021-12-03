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TIMETURK / GÜNDEM / Mersin'e şehit ateşi düştü

Mersin'e şehit ateşi düştü

Tunceli'nin Ovacık kırsalında 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda şehit olan Astsubay Çavuş Celil Mutlu'nun (32) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

42 Dakika Önce
2021-12-03 21:38:17
Mersin'e şehit ateşi düştü

Tunceli'nin Ovacık kırsalında 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Astsubay Çavuş Celil Mutlu çıkan çatışmada şehit oldu.

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Şehidin acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesi Tabiye Mahallesinde bulunan ailesine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, asker ve emniyet yetkililerince ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.

'ARKADAŞLARIMI BIRAKIP GELEMEM'

Şehit Astsubay Çavuş Celil Mutlu'nun ağabeyi Hüseyin Mutlu, "Kardeşimle en son bir hafta önce telefonla görüştüm. Sürekli operasyona gidiyorlardı. Ne zaman geleceksin, diye sorduğumda 'Ağabey, arkadaşlarımı burada bırakıp gelemem. Onlarla birlikte olmam gerek' dedi. Vatan sağ olsun" dedi.

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Şehit Astsubay Çavuş Celil Mutlu'nun bir yıl önce evlendiği ve eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın Erdemli Ulu Camii'nde öğle namazı müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Alata Mezarlığına defnedilecek. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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