Mersin’de orman yangını söndürüldü mü? Mersin’de orman yangınında ölen var mı? Orman yangınını kim çıkardı?

Mersin’de dün sabah başlayan ve bugün de etkisini devam ettiren orman yangını ile ilgili bir gelişme var mı, araştırılıyor. Peki Mersin’de orman yangını bitti mi? Mersin’de orman yangınında kaç kişi öldü? İşte Mersin’de orman yangını son dakika gelişmeleri…

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah 07.00 sularında başlayan, etkisini bugün de sürdüren orman yangınına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale edildi. Peki Mersin'de orman yangını söndürüldü mü? Mersin'de orman yanında son durum nedir?

Mersin'de orman yangınını kim çıkardı?

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki sabotaj iddialarına ilişkin "Elimize gelen bazı bilgiler var. Kesinleşinceye kadar açıklamak doğru değil. Şu anda araştırmalar ilgili birimler yapıyor" dedi.

Orman yangınına kontrol altına alma çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile sürdürüldü. Gece havanın kararmasıyla havadan müdahaleye, gece görüşlü helikopterler ile devam edildi.

Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı mı?

Orman yangını ile ilgili son durumu Bakan Tiryaki aktardı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin yangını şu saat itibariyle kontrol altına alındı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarının ardından tekrar açıklama yapacağız. İlk belirlemelere göre 1500 hektar alan zarar görmüş durumda” ifadelerini kullandı.

Mersin'de orman yangınında ölen var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.